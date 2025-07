CBF detalha últimas quatro rodadas do Caxias na primeira fase da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (21) o detalhamento das últimas quatro rodadas da tabela na primeira fase da Série C do Brasileiro .

A boa notícia para o torcedor grená é que depois de tanto pleitear junto à entidade para que as partidas realizadas no Estádio Centenário fossem disputadas à tarde, a CBF atendeu o apelo e marcou os duelos contra o ABC, pela 16ª rodada, no dia 9 de agosto (sábado), para as 17h; e diante do Brusque, pela 18ª rodada, no dia 24 de agosto (domingo), às 16h30min.