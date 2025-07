Caxias x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Caxias tem 100% de aproveitamento em casa na Série C Arte Pioneiro / Agencia RBS

O Caxias e Ponte Preta entram em campo pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Grená joga no Estádio Centenário (27), às 16h30min, e tem 27 pontos na tabela de classificação. O adversário vem logo atrás do time de Júnior Rocha. A Ponte tem 26.

Na rodada anterior, o Caxias perdeu para o Náutico pelo placar de 2 a 0, fora de casa. Já a equipe paulista vem de vitória, em casa, contra o Floresta. O placar foi de 2 a 1.

Prováveis escalações:

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Wanderson, Emerson e Danrlei; Maguinho, Léo Oliveira (Dudu), Luiz Felipe, Elvis (Jean Dias) e Artur (Kevyn); Everton Brito e Jeh. Técnico: Alberto Valentim

Arbitragem para Caxias x Ponte Preta

Emerson Souza Silva-BA auxiliado por Paulo de Tarso Bregalda Gussen-BA e Edevan de Oliveira Pereira-BA. Quarto árbitro será Wagner Silveira Echevarria.

Onde assistir a Caxias x Ponte Preta

O SportyNet anuncia a transmissão com imagens da partida;

A Rádio Atlântida transmite o Futebol da Gaúcha a partir das 16h, no 105.7 FM e no aplicativo GZH, opção serra.

Como chegam

O Caxias chega para este compromisso com todo o elenco à disposição do técnico Júnior Rocha. O volante Pedro Cuiabá volta de suspensão e assume o lugar no meio-campo. Esta deverá ser a única mudança da equipe. O centroavante Welder deve começar no banco. Ele entrou contra o Náutico e precisa de ritmo de jogo.

O time da Ponte Preta poderá ter muitas mudanças para enfrentar o Caxias. A primeira será no gol. Diogo Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pedro Rocha será seu substituto. O lateral-direito Maguinho retorna para a posição após cumprir suspensão.