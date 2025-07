Caxias x Anápolis: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Caxias recebe o Anápolis pela 12ª rodada da Série C. Arte Pioneiro / Agencia RBS

O Caxias entra em campo neste domingo (13), às 19h, no Estádio Centenário, para enfrentar o Anápolis pela 12ª rodada da competição. O time grená, que ostenta um aproveitamento de 100% em seus domínios, busca somar mais três pontos para consolidar sua posição na ponta da tabela.

Já o Anápolis vive uma situação difícil na zona de rebaixamento, ocupando uma das últimas posições com apenas 10 pontos. O time goiano precisa urgentemente de uma vitória para começar a reagir e tentar escapar da degola.

Prováveis escalações:

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Yann Rolim; Iago, Calyson e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha

ANÁPOLIS: Paulo Henrique; Igor Souza, André e Lucão; Rubinho, Paulinho, Tatá e Caxambu; João Felipe, Celeri e Kadu. Técnico: Gabardo Júnior

Arbitragem para Caxias x Anápolis

Charly Wendy Straub Deretti, auxiliado por Bruno Muller e Jose Roberto Larroyd (trio de SC). O quarto árbitro Rodrigo Brand da Silva-RS.

Onde assistir a Caxias x Anápolis

O Nosso Futebol e o Nosso Futebol + anunciam a transmissão com imagens da partida;

A Atlântida Serra transmite o Futebol da Gaúcha a partir das 18h30min, no 105.7 FM e no aplicativo GZH, opção serra.

Como chegam

O Caxias, líder isolado da Série C do Campeonato Brasileiro, busca manter sua excelente fase e o aproveitamento de 100% no Estádio Centenário. A equipe grená vem embalada por quatro vitórias consecutivas, consolidando sua posição no topo da tabela.

Para a partida, o técnico Júnior Rocha terá o reforço do volante Vini Guedes, que retorna após cumprir suspensão. No entanto, o Caxias terá um desfalque importante: o meia Tomas Bastos, que recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora do confronto. Seu substituto será Yann Rolim, que terá a missão de manter a qualidade no meio-campo grená.

Do outro lado, o Anápolis vive uma situação delicada na zona de rebaixamento. Apesar disso, o time goiano chega a Caxias do Sul com um pouco mais de moral após conquistar sua primeira vitória na Série C na rodada passada, superando o Itabaiana. Para o jogo contra o líder, o Anápolis também terá uma baixa significativa: o lateral-esquerdo Verrone, que foi expulso na última partida, cumprirá suspensão.