Caxias vai em busca da primeira vitória no Estádio Rei Pelé diante do CSA 

Grená entra em campo pela 11ª rodada da Série C. Alisson Frazão / CSA/Divulgação

Quando entrar em campo neste sábado (5), às 19h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, o Caxias vai para a sua 25ª partida no nordeste na sua história. O time do técnico Júnior Rocha também tentará quebrar um tabu. O time nunca venceu na casa do CSA e CRB.

Ao todo, o Caxias entrou em campo em 24 jogos no nordeste. Foram quatro vitórias na história, oito empates e 12 derrotas. O time pode chegar a quinta vitória contra o CSA, algo que seria inédito. O time Grená é líder da Série C do Brasileirão com 21 pontos.

Para o compromisso fora de casa, o time encerrou a preparação com um treinamento na tarde desta sexta-feira (4) no CT do CRB. A equipe deve ter três mudanças, com a volta do goleiro Thiago Coelho, a entrada de Lorran na vaga do suspenso Vini Guedes e Calyson retornando ao ataque.

VITÓRIAS NO NORDESTE

15/7/1978 - Brasileirão Série A

Vitória-BA 0x2 Caxias

27/8/2002 - Brasileirão Série B

Guarany-CE 0x2 Caxias

16/3/2011 - Copa do Brasil

Botafogo-PB 0x1 Caxias

14/6/2025 - Brasileirão Série C

Botafogo-PB 1x2 Caxias

Caxias no Rei Pelé

Jogos: 6

Vitórias: 0

Empates: 3

Derrotas: 3