Caxias terá um desfalque importante para o próximo compromisso da Série C

Caxias tem quatro vitórias seguidas na Série C do Brasileiro. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O elenco de jogadores do Caxias ganhou folga nesta segunda-feira (7) após a grande vitória sobre o CSA, no último sábado, em Maceió-AL. A reapresentação do elenco está marcada para esta terça-feira (8) pela manhã no Estádio Centenário.

O técnico Júnior Rocha terá uma semana para recuperar os atletas do jogo intenso no Nordeste. O próximo compromisso será diante do torcedor Grená. No domingo (13), às 19h, o Caxias enfrenta o Anápolis, que está no Z-4. A equipe de Goiás era lanterna, mas venceu o Itabaiana no final de semana, por 1 a 0, e subiu na tabela.

Para o compromisso da 12ª rodada, o técnico Júnior Rocha não contará com o meia Tomas Bastos. O camisa 10 da equipe levou o terceiro cartão amarelo. Capitão e um dos principais nomes do elenco, o atleta cumprirá suspensão. Assim, Yann Rolim deverá ganhar oportunidade e irá começar uma partida pela primeira vez.