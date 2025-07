Caxias supera retranca, vence o Anápolis e amplia vantagem na liderança da Série C

Estreando como titular, Yann (C) marcou o único gol da partida. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Caxias segue imbatível dentro do Estádio Centenário na Série C. Na noite deste domingo (13), em um jogo truncado, o time grená bateu o Anápolis por 1 a 0, com gol de Yan Rollim, e manteve os 100% de aproveitamento em casa.

Além disso, foi a quinta vitória consecutiva na competição, o que coloca a equipe de Júnior Rocha na liderança isolada com 27 pontos, quatro a mais que a Ponte Preta, vice-líder.

A próxima partida do time grená na competição será na segunda-feira, dia 21, às 19h30min, contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco.

Com o retorno de Vini Guedes e Yann Rolim como novidade no time titular, o Caxias começou a partida tentando pressionar o Anápolis. A primeira finalização foi justamente de Yann, aos seis minutos, em chute de fora da área, que saiu desviado.

Os minutos seguintes foram de um visitante que tentava desacelerar o jogo e até abusava da cera em alguns momentos. Já o time grená trabalhava a bola com paciência para furar o bloqueio defensivo do rival. Aos 17, em falta lateral cobrada por Yann, Eduardo Melo ganhou no alto e cabeceou sobre a meta.

O Anápolis só foi levar algum perigo aos 26 minutos, em chute de Fábio, longe de meta de Thiago Coelho. Na resposta, aos 27, Iago tabelou com Yann e cruzou para Calyson finalizar fraco. O goleiro Paulo Henrique defendeu parcialmente.

O Caxias seguiu dominando as ações e voltou a levar perigo aos 40, em chute de Iago para fora, e aos 43, em finalização de Yann, nas mãos do goleiro.

PRESSÃO ATÉ O GOL

Sem mudanças nas duas equipes, a segunda etapa iniciou no mesmo cenário. O Caxias tinha a posse de bola na maior parte do tempo, mas não conseguia finalizações de perigo.

Aos 13 minutos, depois de cruzamento de Iago da esquerda, Eduardo Melo dividiu com a zaga e Yann Rolim teve a chance de finalizar, mas rolou para a pequena área. Ninguém apareceu para concluir.

Com as dificuldades na criação, o técnico Júnior Rocha promoveu duas mudanças, com as entradas de Gustavo Nescau e Mantuan nas vagas de Eduardo Melo e Cuiabá, respectivamente. Logo na primeira jogada do centroavante, ele escorou para Yann finalizar forte. Paulo Henrique fez a defesa.

Aos 24, a melhor chance do jogo. Após cruzamento da esquerda, a bola rodou toda área e sobrou Thiago Ennes finalizar duas vezes. Na primeira, acertou a marcação. Na segunda, o chute de pé esquerdo parou no travessão.

Aos 28, a pressão surtiu efeito. Após um latereio de Thiago Ennes, a defesa do Anápolis conseguiu salvar na primeira finalização, mas a bola ficou limpa para Yann Rolim tirar do goleiro e fazer 1 a 0.

Logo depois do gol, o Anápolis ainda perdeu um atleta expulso. Caxambu recebeu o segundo cartão amarelo após falta violenta em Thiago Ennes.

A partir daí, o Caxias apenas controlou a partida, sem sofrer qualquer tipo de risco. No apito final, comemoração dos 3,5 mil torcedores que foram ao Centenário, que ainda não viram o time ser derrotado em casa na Série C e abre cada vez mais vantagem na liderança da competição.

FICHA TÉCNICA

Série C - 12ª rodada

Estádio Centenário

Caxias 1x0 Anápolis

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes (Kelvyn, 41/2º); Vini Guedes, Pedro Cuiabá (Mantuan, 16/2º) e Yann Rolim (Paulinho, 41/2º); Iago, Calyson (Douglas Skilo, 44/2º) e Eduardo Melo (Nescau, 16/2º). Técnico: Júnior Rocha

ANÁPOLIS: Paulo Henrique; Fábio, Igor Souza, Lucão e Caxambu; André, Paulinho (Guilherme, 36/2º), Tatá (Fernandinho, 16/2º) e João Felipe (Kaíque, 43/2º); Celeri (Samuel, 36/2º) e Kadu. Técnico: Gabardo Júnior