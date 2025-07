Caxias solicita e CBF antecipa horário de jogo contra a Ponte Preta

O Caxias solicitou junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e teve atendido o pedido de alteração no horário da partida contra a Ponte Preta, válida pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto, que será disputado no Estádio Centenário, no domingo, dia 27, foi confirmado para as 16h30min.