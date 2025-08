Caxias se reapresenta nesta terça-feira e técnico terá dois desfalques para duelo gaúcho na Série C

Com cinco gols, Iago é o vice-artilheiro da Série C do Brasileiro

Durou 90 minutos o uso da força máxima para o técnico Júnior Rocha. O técnico voltará a ter desfalques para a próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Durante a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no último domingo, no Estádio Centenário, o treinador ganhou dois desfalques importantes.