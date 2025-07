Caxias perde para o Náutico, mas continua na liderança da Série C do Brasileiro

Time do atacante Iago não conseguiu segurar o rival, em especial no segundo tempo. Vitor Soccol/S.E.R. Caxias / Divulgação

Após cinco vitórias seguidas na Série C do Brasileiro, o Caxias voltou a ser derrotado na competição nacional. Na noite desta segunda-feira (21), no Estádio dos Aflitos, em Recife, o time grená perdeu para o Náutico por 2 a 0. Os gols foram marcados pelos atacantes Paulo Sérgio e Vinícius.

Mesmo com o revés, o Caxias segue líder da competição, com 27 pontos, um a mais que a Ponte Preta. A próxima partida da equipe grená será justamente duelo entre os dois primeiros colocados na tabela. O confronto ocorre no domingo, dia 27, às 16h30min, no Estádio Centenário.

Nos Aflitos, o Caxias foi a campo com Mantuan como novidade entre os titulares, além do retorno do capitão Tomas Bastos. E os primeiros minutos foram com o Náutico buscando pressionar em cruzamentos para a área e finalizações de fora da área. Mas sem levar perigo ao goleiro Thiago Coelho.

Com maturidade e bem posicionado, o time grená passou a controlar as ações. Só que, aos 10 minutos, o jogo parou por um motivo inusitado. Um cão ingressou no gramado e vários atletas do Timbu tentaram tirá-lo, até que um reserva conseguisse. Foram três minutos de paralisação.

Na retomada da partida, o Caxias chegou de novo aos 18 minutos. Tomas Bastos fez cobrança de falta em direção ao gol e Muriel fez a defesa firme. O Náutico só voltou a finalizar aos 27. Em boa jogada pelo lado esquerdo, Igor Fernandes cruzou e Paulo Sérgio cabeceou nas mãos de Thiago Coelho.

Na resposta grená, aos 30, Eduardo Melo ganhou da marcação e arriscou de fora da área. O chute saiu sobre a meta de Muriel. Aos 33, foi a vez de Hélio Borges arriscar e quase marcar um golaço. O ex-atacante do Juventude chutou colocado e a bola passou muito perto do travessão.

No final do primeiro tempo, o Caxias ainda teve duas chances com Tomas Bastos. A primeira em uma saída errada de Muriel, em que meia tentou encobrir o goleiro e errou na força. Depois, em cobrança de falta direta à meta, a bola parou na rede sobre o gol.

GOLS NO SEGUNDO TEMPO

Sem mudanças no dois times, a segunda etapa começou com o Náutico levando mais perigo. Aos três minutos, depois de cruzamento para a área e do corte parcial de Lucas Cunha, Paulo Sérgio tentou acertar uma bicicleta, mas mandou longe do gol.

No minuto seguinte, Marco Antônio recebeu com liberdade pela direita e cruzou para Lucas Cardoso que, livre na área, desviou para fora. Aos 13, em mais uma chegada de perigo, Vinícius recebeu na entrada da área e chutou no canto. Desviada, a bola passou perto da trave.

A pressão do Timbu surtiu efeito aos 14 minutos. Hélio Borges cobrou escanteio na segunda trave e Paulo Sérgio cabeceou forte no canto, sem chances para Thiago Coelho: 1 a 0 Náutico.

O segundo quase saiu dois minutos depois. Em cruzamento que veio da esquerda, com Vinícius, Marco Antônio antecipou a zaga e cabeceou rente à trave. No lance seguinte, outra jogada pela esquerda e Paulo Sérgio chutou em cima da marcação.

A sequência de sustos para o torcedor grená ainda teve um gol do Náutico, de Mateus Silva, anulado por impedimento, aos 19 minutos. Diante de um Caxias desajustado, o time pernambucano teve nova chance aos 21, com Vinícius. O experiente atacante finalizou de pé esquerdo e Thiago Coelho fez grande defesa.

Com as dificuldades do Caxias no jogo, o técnico Júnior Rocha promoveu três mudanças, com as entradas de Welder, Jhonatan Ribeiro e Yann Rolim nas vagas de Eduardo Melo, Calyson e Mantuan. E o empate quase veio aos 28. Tomas Bastos cobrou escanteio da esquerda, Alan desviou e Welder, de carrinho, não alcançou na pequena área.

O Caxias até tentou, mas foi o Náutico que ampliou. Aos 37, depois de um levantamento pra área, a bola sobrou para Vinícius. O atacante chutou e a bola desviou na defesa, tirando completamente do goleiro Thiago Coelho: 2 a 0 para o Timbu.

Nos acréscimos da partida, o Caxias ainda criou chances para descontar, mas não conseguiu balançar as redes.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro - 13ª rodada

Náutico 2x0 Caxias

Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)

Náutico

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira (Samuel, 46/2º), Marco Antônio (Auremir, 36/2º) e Lucas Cardoso (Patrick Alan, 29/2º); Hélio Borges (Kelvin, 46/2º), Vinícius e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga, 36/2º). Técnico: Hélio dos Anjos.

Caxias Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes (Kelvyn, 41/2º); Vini Guedes, Mantuan (Yann Rolim, 23/2º) e Tomas Bastos; Iago (Douglas Skilo, 41/2º), Calyson (Jhonatan Ribeiro, 23/2º) e Eduardo Melo (Welder, 23/2º). Técnico: Júnior Rocha.

Gols: Paulo Sérgio (N), aos 14min, Vinícius (N), aos 37min, no segundo tempo.

Amarelos: Vinícius, Hélio dos Anjos, Wellerson, Igor Fernandes, Marco Antônio, Carlinhos, Igor Pereira (N); Vini Guedes, Iago, Tomas Bastos (C).

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro, auxiliado por Adenilson de Souza Barros e Joverton De Souza Lima (trio de Rondônia).