Caxias inicia venda de ingressos para confronto direto com a Ponte Preta

Pela 14ª rodada da Série C, o Caxias enfrenta a Ponte Preta , em um confronto direto pela liderança. O jogo acontece no domingo (27), no Estádio Centenário , com início às 16h30min.

A direção do Caxias iniciou a venda de ingressos para a partida, com valores antecipados até sábado (26). Para o torcedor não sócio, os ingressos inteiros custam R$ 40 e a meia-entrada é R$ 20. No setor social e cadeiras, o preço é de R$ 50. No dia do jogo, os ingressos normais e cadeiras aumentam R$ 10 e a meia-entrada R$ 5.