Caxias encara o Anápolis em busca da quinta vitória seguida e da permanência no topo da Série C

Técnico Júnior Rocha comanda o Caxias na grande campanha da Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

Com a classificação para a segunda fase na mira, o Caxias também busca a consolidação da liderança. Neste domingo (13), às 19h, os comandados de Júnior Rocha recebem o Anápolis no Estádio Centenário, pela 12ª rodada da Série C. Embalado por uma sequência de quatro vitórias e na primeira colocação da competição, o time grená enfrenta um adversário que, apesar de estar na zona de rebaixamento, tem se mostrado difícil de ser batido, com apenas três derrotas.

— O Anápolis têm o mesmo número de derrotas que nós: três. A Série C é muito equilibrada, tanto é que se tu for pegar hoje as equipes que estão brigando pelo rebaixamento, nós perdemos para duas, o Confiança e o Itabaiana. Então, temos por objetivo performar, independente do adversário. É um jogo difícil, como se nós fôssemos enfrentar um São Bernardo, uma Ponte Preta. Eu não vejo diferença num campeonato tão parelho como esse — ressaltou o técnico Júnior Rocha.

Após assegurar o primeiro objetivo da permanência na Série C, o Caxias agora direciona suas energias para metas mais ambiciosas. A equipe grená, ao vencer o próximo confronto contra o Anápolis, dará um passo crucial rumo à classificação para os quadrangulares do acesso. Com isso, irá se aproximar ainda mais do tão almejado retorno à segunda divisão do futebol brasileiro.

— Nós temos outro objetivo agora. O primeiro a gente já cumpriu, que eram os 21 pontos. Agora, nós estamos com o objetivo de classificar, de somar a pontuação necessária. E para isso faltam ainda seis pontos nas nossas contas. Pela média dos últimos campeonatos. Não do último, mas dos últimos, 30 pontos te garante entre os oito. E nós estamos sonhando com essa vaga. Fazer um jogo equilibrado, competitivo, nível de concentração alto diante do nosso torcedor, no gramado que a gente conhece — comentou Júnior Rocha.

A força do Estádio Centenário tem sido um pilar para o Caxias nesta Série C. A casa grená se tornou um verdadeiro caldeirão, onde a equipe grená ostenta uma campanha impecável. Com cinco jogos e cinco vitórias em casa, o Caxias é o único time 100% jogando em seus domínios da competição, um feito que impulsiona os comandados do técnico Júnior Rocha na busca por seus objetivos.