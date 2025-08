Caxias encara a Ponte Preta em um teste para medir forças e abrir vantagem na liderança da Série C

Zagueiro Lucas Cunha tem é titular da defesa Grená e tem 24 jogos nesta temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

Entre as rodadas da Série C, o Caxias faz as contas e busca a classificação antecipada aos quadrangulares do acesso à Série B do Brasileirão. Neste domingo (27), às 16h30min, no Estádio Centenário, o Grená entra em campo contra a Ponte Preta. O líder busca mais três pontos em um confronto direto contra os paulistas, que ocupam a vice-liderança.

Com 27 pontos, o Grená está encaminhado à próxima fase, mas quer o quanto antes concluir seu segundo objetivo na competição. Por isso, o time conta com a presença de sua torcida para uma "final antecipada" da Terceira Divisão Nacional.

— No último jogo contra o Anápolis foi sensacional. Saímos do intervalo empatando o jogo e o time aplaudido. Isso eu sei que o atleta se renova, ele se transforma quando tem essa atmosfera aqui. Quero convidar o torcedor que vai fazer a diferença, fez e está fazendo, porque é um duelo difícil, é um duelo que poderia, com toda humildade, ser uma final de Série C — destacou o técnico Grená, Júnior Rocha.

O Caxias vem de uma sequência de jogos com times do G-8. Além do Náutico, vai enfrentar agora a Ponte Preta e depois o Ypiranga. É uma atmosfera para o time se acostumar com a fase seguinte. Uma prévia das dificuldades que virão pela frente no sonho do acesso à Série B.

— São esses jogos, esse nível de dificuldade, que passando de fase, nós vamos enfrentar. A gente acredita muito na nossa classificação, nós temos 18 pontos para somar, no mínimo 3 pontos, mas a gente quer o quanto antes, carimbar isso. E essas partidas têm a cara do quadrangular, posso te dizer, porque eu já participei de três — completou Rocha, que destacou ainda o fator psicológico da partida:

— O jogo é psicológico, vocês estão cansados de escutar isso. O momento que tira a sua confiança, você não rende o que está acostumado a render e em alguns momentos do jogo com Náutico foi o que aconteceu e serve como uma experiência enorme para a nossa sequência.

ADVERSÁRIO

A Ponte Preta tem uma folha de pagamento bem superior ao montante investido pelo Caxias. A equipe paulista gasta R$ 1,5 milhão por mês, quando a do Grená passa dos R$ 700 mil. Porém, o clube paulista vive dificuldades financeiras, como atraso salarial e até um "transfer ban" na CBF pelo não pagamento de parcelas mensais de dívidas acordadas. Apesar deste ponto, quando o time entrar em campo serão 11 contra 11.