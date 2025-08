Caxias do Sul receberá o Campeonato Brasileiro Sub-21 de Judô em setembro

O Campeonato Brasileiro Sub-21 de Judô será em Caxias do Sul. Beatriz Riscado / CBJ / Divulgação

Caxias do Sul receberá um grande evento. Vem aí o Campeonato Brasileiro Sub-21 de Judô. O evento, promovido pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), ocorrerá nos dias 6 e 7 de setembro, na Fundação Marcopolo, localizada na RS-453, Km 73, no bairro São Giácomo. A Prefeitura Municipal apoia por meio da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL)

A competição reunirá os principais talentos da categoria júnior do judô nacional e será aberta ao público. Isso oferece à comunidade a oportunidade de acompanhar de perto disputas de alto nível técnico. A entrada gratuita reforça o caráter inclusivo do evento e incentiva a participação popular.

Leia Mais Seleção brasileira é bronze por equipes mistas no judô da Universíade

Além de movimentar o cenário esportivo local, o campeonato tem grande relevância no calendário nacional da modalidade. Ele será o último evento classificatório para a definição da Seleção Brasileira Sub-21 que representará o país no Campeonato Mundial Júnior.

A edição do Campeonato Brasileiro de 2025 será realizada no formato olímpico, com disputas tanto nas categorias individuais quanto por equipes. A expectativa da organização é reunir mais de 300 atletas de todas as regiões do Brasil, o que deve gerar impacto positivo também na economia local, especialmente nos setores de hotelaria, alimentação e transporte.

A programação provisória do Campeonato Brasileiro Júnior de Judô 2025 prevê a chegada das delegações no dia 5 de setembro, com o credenciamento e o sorteio das chaves. As disputas individuais ocorrerão no sábado, 6 de setembro, enquanto as competições por equipes estão agendadas para o domingo, dia 7. A cerimônia de abertura está prevista para a manhã do primeiro dia de lutas, na Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul.