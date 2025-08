Caxias do Sul Basquete disputa etapa decisiva da Liga de Desenvolvimento em Santa Cruz do Sul

Ala/amador Miguel (E) e ala/armador Guilherme Omena fazem parte do Caxias Basquete. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete começa a segunda etapa da Liga de Desenvolvimento (LDB), com uma série de confrontos importantes pela frente, e que terá como sede o Ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul. Os jogos da equipe da Serra visam melhorar sua posição na competição no Grupo B.

A sequência de partidas para o Caxias do Sul Basquete começa nesta quarta-feira (30), às 14h, quando a equipe enfrenta o Campo Mourão. No dia seguinte, 31, também às 14h, o desafio será contra o Minas.

O mês de agosto reserva três confrontos importantes para a equipe. Na sexta-feira, dia 1º, às 18h30min, o Caxias do Sul Basquete terá pela frente o União Corinthians, em confronto entre gaúchos. Em seguida, no domingo, dia 3, às 16h15min, o adversário será o Brasília.

Para encerrar a segunda etapa, o Caxias do Sul Basquete enfrenta o Pato Basquete no dia 4 de agosto, às 16h15min. Este último confronto pode ser fundamental para definir a classificação.

Atualmente, o Caxias Basquete ocupa a sexta colocação no Grupo B, com duas vitórias em cinco jogos.

Partidas

Quarta-feira, 30 de julho, às 14h

Caxias do Sul Basquete x Campo Mourão

Quinta-feira, 31 de julho, às 14h

Caxias do Sul Basquete x Minas

Sexta-feira, 1º de agosto, às 18h30min

Caxias do Sul Basquete x União Corinthians

Domingo, 3 de agosto, às 16h15min

Caxias do Sul Basquete x Brasília

Segunda-feira, 4 de agosto, às 16h15min

Caxias do Sul Basquete x Pato Basquete

Sistema de disputada

Na fase de classificação da Liga de Desenvolvimento, as 22 equipes são divididas em dois grupos (A e B), com 11 times cada. Para fins de tabela e logística, cada grupo é subdividido: o Grupo A em A1 (cinco equipes) e A2 (seis equipes), e o Grupo B em B1 (cinco equipes) e B2 (seis equipes). As equipes se enfrentam em turno único dentro do próprio grupo, totalizando 10 partidas para cada uma.

Todas as 22 equipes da Liga de Desenvolvimento avançam para a Fase Final, que é dividida em três séries conforme a classificação na fase de grupos. As quatro melhores colocadas de cada grupo disputam a Série Ouro, enquanto as equipes que terminarem entre o 5º e o 8º lugar seguem para a Série Prata. Já as classificadas entre o 9º e o 11º lugar competem na Série Bronze.