Caxias busca quebrar tabu histórico diante do Náutico

Atacante Iago, artilheiro do Caxias, é a esperança de gols, em Recife. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias reencontra o Náutico na Série C. O último duelo aconteceu no ano passado, também nos Aflitos, e terminou empatado em 2 a 2. O histórico de confronto favorece os pernambucanos. Em cinco confrontos, a equipe grená nunca venceu.

Com isso, o Caxias terá de quebrar esse tabu na segunda-feira (21), às 19h30min, nos Aflitos pela 13ª rodada da Série C. Na história, foram dois empates e três vitórias do Náutico.

No 2 a 2 do ano passado, o centroavante Paulo Sérgio, que segue no elenco do Náutico, marcou. Gustavo Maia também balançou as redes pelos mandantes, enquanto Álvaro e Gabriel Silva assinalaram os gols do Caxias.

Outro empate entre os dois foi em 2002, pela Série B, em um 0 a 0, em Caxias do Sul. No ano seguinte, os Náutico goleou por 4 a 0 na Serra, com gols de Kuki (duas vezes), Wilson Surubim e Adriano. No ano seguinte, os pernambucanos venceram por 3 a 2.

Em 2005, a equipe de Recife voltou a vencer, dessa vez nos Aflitos, por 3 a 1. Bruno Carvalho, Batata e Marcelo Ramos marcaram, enquanto Jajá descontou para o time grená.

Confrontos na história