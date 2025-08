Caxias Basquete sofre nova derrota na segunda etapa da Liga de Desenvolvimento

Equipe caxiense ainda não venceu em Santa Cruz do Sul. Thais Sousa / Caxias Basquete/Divulgação

O time sub-22 do Caxias do Sul Basquete sofreu mais um revés na segunda etapa da Liga de Desenvolvimento, a LDB. Atuando no Ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul, a equipe caxiense foi superada pelo Minas por 70 a 49, na tarde desta quinta-feira (31).

No dia anterior, na abertura da segunda etapa da competição, o Caxias perdeu para o Campo Mourão, por 73 a 72. Com os resultados, o time deu adeus as chances de avançar às finais da Série Ouro, que vão reunir os quatro melhores de cada grupo.

Diante do Minas, Tiago Machado voltou a ser o cestinha da equipe caxiense com 13 pontos. Porém, o destaque da partida foi o ala/pivô Wini Silva, do Minas, que anotou um duplo-duplo, com 20 pontos e 10 rebotes.

O Caxias Basquete tem duas vitórias e cinco derrotas no torneio e volta a atuar nesta sexta-feira (1), no clássico gaúcho contra o União Corinthians, às 18h30min.

Próximas partidas

Sexta-feira, 1º de agosto, às 18h30min

Caxias do Sul Basquete x União Corinthians

Domingo, 3 de agosto, às 16h15min

Caxias do Sul Basquete x Brasília

Segunda-feira, 4 de agosto, às 16h15min

Caxias do Sul Basquete x Pato Basquete

Sistema de disputa

Na fase de classificação da Liga de Desenvolvimento, as 22 equipes são divididas em dois grupos (A e B), com 11 times cada. Para fins de tabela e logística, cada grupo é subdividido: o Grupo A em A1 (cinco equipes) e A2 (seis equipes), e o Grupo B em B1 (cinco equipes) e B2 (seis equipes). As equipes se enfrentam em turno único dentro do próprio grupo, totalizando 10 partidas para cada uma.