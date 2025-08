Caxias Basquete perde para o Campo Mourão por um ponto na Liga de Desenvolvimento

Time do técnico Bruno Lopes sofreu a quarta derrota no torneio.

Na abertura da segunda etapa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), o time sub-22 do Caxias do Sul Basquete acabou derrotado pelo Campo Mourão por 73 a 72. O jogo foi realizado no Ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul, na tarde desta quarta-feira (30).