Caxias Basquete erra muito e acaba derrotado pelo Pinheiros na Liga de Desenvolvimento

Tiago Marques foi o cestinha do Caxias contra o Pinheiros. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete sofreu sua segunda derrota na Liga de Desenvolvimento, a LDB. Nesta quarta-feira (2), em um jogo equilibrado, o time do técnico Bruno Lopes foi superado pelo Pinheiros, por 67 a 60.

Com duas vitórias e duas derrotas, o Caxias fecha sua participação na primeira fase, disputada em Mogi das Cruzes, contra o São José, nesta quarta-feira (3), às 15h45min.

No duelo contra o Pinheiros, os erros cometidos pelo Caxias durante a partida custaram caro. Foram 21 desperdícios de posse de bola contra 11 do adversário. Os paulistas venceram os dois primeiros quartos, por 20 a 15 e 20 a 17, e foram para o intervalo com oito pontos de vantagem.

No terceiro período, o Caxias equilibrou as ações e, com boa atuação de Emerson, encostou no placar. A diferença ficou em menos de cinco pontos até os minutos finais da partida, quando o Pinheiros foi mais efetivo.