Caxias Basquete atropela o Maringá e vence segunda partida na LDB

Equipe do técnico Bruno Lopes mira vaga na fase final da LDB. Porthus Junior / Agencia RBS

O time sub-22 do Caxias do Sul Basquete conquistou neste terça-feira a sua segunda vitória na Liga de Desenvolvimento, a LDB. Na sede de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, o time do técnico Bruno Lopes derrotou o Maringá por 83 a 44.

Após um certo equilíbrio no primeiro período, com 14 a 14 no placar, o Caxias comandou as ações e venceu as parciais seguintes por 28 a 5, 24 a 13 e 17 a 12. O cestinha da partida foi o ala Tiago Marques, com 27 pontos, e seis acertos em sete tentativas nos arremessos de três.

Agora, a equipe caxiense acumula duas vitórias (Mogi e Maringá) e uma derrota (Franca). Nesta quarta-feira (2), o adversário será o Pinheiros, às 15h45min. No dia seguinte, no mesmo horário, o Caxias fecha a participação na etapa inicial diante do São José.