Caxias atinge primeiro objetivo e vice de futebol freia euforia: "humildade, não ganhamos nada"

José Caetano Setti no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

O clima de celebração após a virada contra o Ituano é uma euforia contida. Após mais uma vitória que garantiu a primeira pontuação para escapar do rebaixamento, o Caxias vive um misto de alívio e concentração.

As palavras de ordem nos bastidores são humildade e foco. A comissão técnica e os jogadores sabem que o caminho é longo para buscar a classificação e depois o acesso na Série C.

— O que eu quero dizer é que não ganhamos nada. Nós só atingimos o primeiro objetivo. Então, a gente tem consciência de que tem muita coisa pela frente, e nós precisamos manter a humildade, a pegada. Eu quero parabenizar a torcida e esses jogadores, a comissão técnica, pelo trabalho que fizeram, e pelo grande resultado. Então, isso é o que nos levou a conquistar o primeiro objetivo. Nós temos que manter essa pegada, essa raça, essa determinação — comentou José Caetano Setti, vice de futebol, que completou:

— Nós já conversamos no vestiário e nós não ganhamos nada. Nós só chegamos a eliminar a primeira fase. Agora vem a segunda, a terceira, e depois o grande sonho que é subir.

A campanha do Caxias na Série C tem sido marcada por reviravoltas. Mais uma vez, o time mostrou poder de reação e superou adversidades dentro de campo, conquistando uma vitória de virada, a segunda seguida na competição. Para o vice de futebol, a explicação para essa resiliência reside na qualidade do elenco e, principalmente, no desejo de vencer de cada jogador.

— São duas viradas. É a qualidade do trabalho, é a qualidade do grupo. Eu sempre disse que o grupo do Caxias é um grupo bom, que o time é bom. Teve os momentos ruins. Eu acho que o grupo do Caxias é bom, é um grupo que tem qualidade, que tem reposição, e que quer, que é o principal do time. É querer, e eles querem — analisou Setti.

A mudança de patamar na tabela e a permanência antecipada na Série C trouxeram uma injeção de ânimo e, consequentemente, mais tranquilidade para a equipe trabalhar. O ambiente no clube é outro, longe da pressão de estar na parte de baixo da tabela, como no ano passado. No entanto, a palavra de ordem é não relaxar.

— Trabalhar com aquela coisa de estar perigando ser rebaixado deve ser um inferno. Então, trabalhar uma semana como líder, com um ambiente bom, sem pressão, mas com cuidado, com trabalho, porque senão também não funciona. Essa meta já foi alcançada, põe de lado e vamos conquistar a próxima meta. Cada uma na sua vez — finalizou Setti.