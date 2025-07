Caxias atinge marca histórica na Série C com atual formato; saiba detalhes

Jogadores do Caxias comemoram um dos gols da campanha na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias reafirma sua posição de destaque na Série C do Campeonato Brasileiro e consolida-se como líder isolado após uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Esse desempenho não apenas o coloca no topo da tabela, mas também garante uma marca histórica no atual sistema de disputa da Terceira Divisão nacional.

O time grená tem os melhores números, em 12 rodadas, entre todas as equipes das últimas três edições da Série C. Nenhum outro time teve mais vitórias do que o Caxias nesse início de competição na comparação desde 2022.

— É muito difícil fazer o que fizemos para chegar até aqui. Agora é muito mais difícil manter o que a gente fez, porque temos que cuidar da soberba, da vaidade, do "já ganhei". Temos falado muito sobre isso. O que tem que ter é trabalho, respeito, dedicação, e é o que tem no Caxias. A gente tem um grupo de jogadores fechado, totalmente fechado, um grupo feliz, alegre. Nós temos uma comissão técnica fechada e unida com esse grupo — afirmou José Caetano Setti, vice de futebol do Caxias, que completou:

— Nós temos uma direção do Caxias que está fechada, que está trabalhando muito. Então, é o somatório de todo esse trabalho, de todo esse conjunto, que nos dá a garantia de que nós vamos chegar. Vou dizer de novo, tem que trabalhar muito. É difícil, mas o Caxias está superando essa dificuldade.

A Série C do Campeonato Brasileiro é disputada na atual fórmula desde 2022. Os 20 clubes se enfrentam em turno único e classificam-se os oito melhores para os quadrangulares.

Nesse modelo de disputa, o Botafogo-PB, no ano passado, e o Caxias, na atual temporada, apresentaram campanhas destacadas. Ambos com 27 pontos e um aproveitamento de 75%. No entanto, o time da Serra leva vantagem no número de vitórias.

Os paraibanos conquistaram oito vitórias, três empates e apenas uma derrota, marcando 20 gols e sofrendo 11. Já o time grená, com nove vitórias e três derrotas, balançou as redes 22 vezes e foi vazado em 14 ocasiões.

— O Caxias está maduro. O Caxias tem uma maturidade grande. A gente vê que o grupo é bom, tu repões, continua igual, melhora. Desde a montagem do grupo até a vinda do Júnior, foi tudo muito bem feito e tudo deu certo. Porque, às vezes, é bem feito e não dá certo. Mas eu acho que está dando certo — finalizou o dirigente grená.

Após 12 rodadas

2022

Mirassol - 24 pontos, sete vitórias, três empates e duas derrotas

66,7% de aproveitamento

2023

Amazonas - 24 pontos, sete vitórias, três empates e duas derrotas

66,7 % de aproveitamento

2024

Botafogo-PB - 27 pontos, oito vitórias, três empates e 1 derrota

75% de aproveitamento

20 gols marcados e 11 gols sofridos

2025

Caxias - 27 pontos, nove vitórias e três derrotas

75% de aproveitamento

22 gols marcados e 14 gols sofridos