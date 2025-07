Caxias acerta a contratação de atacante para a sequência da Série C

Jhonatan Ribeiro, de 32 anos, que estava no Goiânia, é o novo atacante do Caxias para a continuidade da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador treinou com o elenco nesta terça-feira (15). O departamento de futebol agiu rápido para buscar um substituto de Gabriel Lima, que se transferiu para o América-RN, e não vinha sendo aproveitado na competição nacional.