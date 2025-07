Carrasco grená em 2022, atacante vira destaque do Caxias e artilheiro da Série C

Atacante Iago começou como titular em 15 jogos. Porthus Junior / Agencia RBS

Em campo ele é decisivo. Fora dele, prefere ficar distante das entrevistas ou das câmeras da imprensa. O atacante Iago assumiu a artilharia da Série C do Campeonato Brasileiro após marcar mais um gol na vitória sobre o CSA, por 3 a 2, no Estádio Rei Pelé. Com cinco gols na competição, o atleta se isolou no posto de principal goleador.

O atacante vive o seu melhor momento na carreira e os números comprovam. Em 19 jogos no ano, tem seis gols e duas assistências. Atrás de Iago, brigam pela artilharia cinco atletas com quatro gols cada: Tiago Marques (CSA), Rafael Silva (Tombense), Vinicius Popó (Ituano), Iago Teles (Londrina) e Negueba (Maringá).

Mais reservado, Iago não é muito de dar entrevistas. Mas seus companheiros o descrevem como um atleta muito tranquilo no vestiário e de bom convívio diário.

— O Iago é um cara muito tranquilo, muito da resenha e treina bastante. E é um cara gente boa. Muito feliz por ele estar vivendo esse momento. Acho que ele merece, é um guri que trabalha, está sempre ajudando e soube esperar o momento dele. Está aproveitando da melhor forma e fico muito feliz por ele — comentou o volante Pedro Cuiabá.

QUER SER HERÓI

A imagem que o torcedor do Caxias tinha de Iago não era boa. Ele foi um dos responsáveis pela eliminação do Caxias na Série D de 2022, quando defendia o América-RN e fez dois gols no jogos que adiaram o acesso grená na Arena das Dunas, na vitória por 3 a 1. Contudo, ele começou a apagar a imagem de algoz e busca entrar para a galeria de ídolos com um acesso à Série B.

— Estava defendendo a camisa do América, mas hoje defendo o Caxias. Espero poder fazer história com essa camisa e ser o herói do Caxias — destacou Iago em sua única entrevista na temporada, na apresentação.