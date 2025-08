Capitão do Caxias prega humildade e pede manutenção da postura do time antes do quadrangular final da Série C

Tomas Bastos tem 21 jogos com a camisa do Caxias na temporada.

O Caxias é o time a ser batido na Série C do Campeonato Brasileiro. Na fortaleza do Estádio Centenário ninguém conseguiu tirar pontos do Grená na competição. O resultado é o melhor possível. Com 100% de aproveitamento, o time chegou aos mágicos 30 pontos e lidera de forma isolada a Terceira Divisão Nacional.

Após vencer a Ponte Preta superando todas as adversidades possíveis, seja do clima ou técnica, o time venceu a "final antecipada" diante do time paulista. Em um jogo com campo encharcado, a bola parada foi determinante. O capitão da equipe, Tomas Bastos, brincou que saiu com dor no músculo adutor da coxa após tantas batidas na bola.