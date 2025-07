Busca por goleiro e mais dois reforços: dirigentes do Juventude analisam negociações do clube

Diretor-executivo e vice de futebol não descartaram novos negócios. Porthus Junior / Agencia RBS

Com a apresentação do atacante Gabriel Veron, na quinta-feira (17), no Afredo Jaconi, o Juventude chegou a cinco contratações realizadas durante a parada de jogos do Brasileirão. Além dele, a direção trouxe mais um atacante, Rafael Bilu, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, o volante Hudson e o meia Lucas Fernandes.

Mas o clube ainda não conseguiu acertar-se com um novo goleiro. Por isso, o vice de futebol, Almir Adami, atualizou se o Ju ainda vai se reforçar.

— A gente está atento ao mercado. Sim, procuramos, à medida que tiver alguma oportunidade. Vamos avaliar e, se for possível, dentro das questões técnicas do atleta e dentro das questões financeiras, vamos fazer o possível para trazer esse atleta para o Juventude — declarou Adami.

O diretor-executivo Júlio Rondinelli endossou o discurso de seu vice de futebol.

— Em qualquer posição que tenha atleta disponível para poder contribuir ou melhorar o nível técnico do Juventude, a gente pode contratar, em qualquer setor, em qualquer posição. Fico satisfeito de ver o Gustavo. Foi uma performance muito boa (contra o Sport). O jogador foi contestado em alguns momentos, mas ele não desaprendeu. Ele é um goleiro com uma boa liderança, tem compromisso com o Juventude, e conseguiu fazer um grande jogo — avaliou Rondinelli.

Para o gol, o clube esteve próximo de acertar com Gatito Fernández, do Cerro Porteño. Outros dois nomes foram oferecidos, mas também não houve avanços nas negociações: Ivan, do Inter, e Matheus Donelli, do Corinthians.