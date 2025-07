Bahia x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2025

O Verdão perdeu em casa para o São Paulo, por 1 a 0, no meio de semana. Enquanto que os baianos vêm de um empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, pela Série A, e de uma eliminação nos playoffs da Copa Sul-Americana, ao levarem 2 a 0 do América de Cali, na terça-feira (22), na Colômbia.

O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra 105.7 no FM e no app de GZH, opção Serra , logo após a transmissão de Caxias x Ponte Preta, que inicia às 16h30min.

O técnico do Juventude terá três desfalques por suspensão. Tencati não poderá contar com o zagueiro Marcos Paulo, o volante Caíque e o centroavante Gilberto que receberam o terceiro cartão amarelo.

O volante Hudson, que se recupera de uma pancada no quadril, é dúvida. Se não puder atuar, Giraldo começa o jogo. Na zaga Abner será o titular. No ataque, a dúvida é se novamente fora de casa o treinador vai alterar o esquema e passar a jogar com dois atacantes. Neste caso, Batalla, Nenê e Lucas Fernandes disputam uma vaga. Para o lugar de Gilberto, Babi e Taliari são as opções. Já o zagueiro Adriano Martins foi devolvido ao Atlético-GO e não faz mais parte do elenco alviverde.