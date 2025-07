Autódromo de Guaporé recebe terceira etapa do Marcas Brasil Racing 

Conhecido por seu traçado técnico e desafiador, o tradicional autódromo da Serra Gaúcha é um verdadeiro teste para os pilotos. Daniel Gomes / MBR / Divulgação

A cidade de Guaporé se tornará a capital do automobilismo nacional. O Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro receberá a terceira etapa do MBR – Marcas Brasil Racing de sexta-feira (4) até domingo (6). A competição é considerada uma das mais promissoras do país e promete emoção com a presença de diversas categorias.

Os fãs de velocidade poderão acompanhar os carros do MBR 1.6, divididos nas classes Super e Elite, além dos veículos do MBR2000 (2.0), que competirão nas categorias A, B e Sênior. A expectativa é de grid cheio em torno de 40 carros e 50 pilotos, disputas acirradas e um grande público presente no autódromo.

Conhecido por seu traçado técnico e desafiador, o tradicional autódromo da Serra Gaúcha é um verdadeiro teste para os pilotos. São 3.800 metros de extensão, que impressionam pela combinação de trechos de aceleração plena, pontos de frenagem intensa e curvas que exigem muita habilidade.

Setores como o famoso “S de alta”, a curva 1 e a longa reta dos boxes são cruciais, demandando não só habilidade e estratégia dos competidores, mas também proporcionando grandes momentos para o público que acompanha as disputas.

Esta será a segunda vez que o Marcas Brasil Racing desembarca no desafiador circuito de Guaporé. A categoria já acelerou por aqui no ano passado, em 26 e 27 de outubro, durante a 5ª etapa do campeonato. Agora, com a 3ª etapa, o MBR alcança a metade da temporada, prometendo disputas ainda mais acirradas.

Outras atrações e Transmissão

Além do Marcas Brasil Racing, o fim de semana em Guaporé será recheado de atrações para os amantes da velocidade. A programação paralela contará com o Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4, que terá duas corridas, e uma prova experimental da Super Fórmula VW.

Estão previstas 12 corridas no total, distribuídas da seguinte forma: quatro do MBR 1.6, quatro do MBR 2000, duas do Turismo 1.4 e duas da Super Fórmula VW.