Atual campeão, Juventude começa a decidir título do Gauchão sub-17 contra o Grêmio

Técnico Marcio Ebert comanda o Juventude no sub-17. Nathan Bizotto / E.C Juventude / Divulgação

A bola vai rolar para a grande final do Campeonato Gaúcho sub-17. Neste sábado (5), o Juventude enfrenta o Grêmio pelo jogo de ida da decisão. O confronto será em Eldorado do Sul, às 15h. O duelo de volta, que definirá o campeão Estadual, acontecerá no próximo final de semana, em Flores da Cunha. Vale ressaltar que o Verdão busca o bicampeonato, sendo o atual detentor do título.

— Esperamos um jogo muito difícil. É um time muito qualificado, com jogadores de seleção brasileira, o treinador (Fernando Garcia) conhece mais que ninguém o grupo de atletas, o perfil psicológico, mental de cada jogador nosso. Vamos buscar um resultado positivo que seria muito importante dentro do planejamento pra conseguir esse esse título novamente — comentou o técnico Marcio Ebert, em entrevista ao Show dos Esportes, na Gaúcha Serra, que completou:

— Do meio pra frente é um time muito rápido, veloz, tem meninos que estão fazendo a diferença no campeonato gaúcho e também no campeonato brasileiro. E bem treinado pelo Fernando Garcia. Coletivamente é forte, dentro de casa também.

No ano passado, o Juventude conquistou o título diante do Inter, após um empate e uma vitória. Nesta temporada, o Verdão fez a melhor campanha da primeira fase com 19 pontos, seis vitórias e um empate. Nas quartas, eliminou o Progresso com duas vitórias, mesmo retrospecto na semifinal diante do Esportivo.

Na primeira fase, os dois times se enfrentaram e o Juventude venceu por 2 a 1, em Caxias do Sul.

— Eu vejo futebol com um equilíbrio. Então, dentro das cinco fases do jogo, a gente sempre tenta formar um modelo que sejam todas os momentos do jogo equilibrado. Que tenhamos uma defesa sólida e com a bola também seja um time que saiba jogar e principalmente as transições. Ser agressivo nas transições — finalizou Ebert.