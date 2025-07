Atlético-GO confirma retorno de zagueiro que estava emprestado ao Juventude

Uma cena chamou a atenção na zona mista do Alfredo Jaconi na noite de quinta-feira (24) após a derrota do Juventude para o São Paulo, por 1 a 0, pela 16ª rodada do Brasileirão. Antes mesmo do técnico Claudio Tencati e do grupo de jogadores do Juventude saírem do vestiário, o zagueiro Adriano Martins deixou o estádio antes do que todos, com uma bolsa com seus pertences. O que aconteceu é que o jogador está deixando o Verdão e retornando ao Atlético-GO.