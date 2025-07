Atleta da ACTKD sobe ao pódio em competição de taekwondo na França

O atleta Victor Gabriel Hörlle Pessoa, de 14 anos, da ACTKD, de Caxias do Sul, conquistou a medalha de bronze no França Solidarity's Open, importante evento internacional de Taekwondo. Ele subiu ao pódio na categoria cadete até 45 kg.

O evento foi realizado em Montargis, na França e rendeu duas medalhas para os atletas brasileiros. Gabriela Baldini, de São Paulo, também garantiu o bronze na categoria Sênior até 49 kg. A equipe contou com o comando técnico de Daniel Brisoto (RS) e André Davanço (SP), que contribuíram para o bom desempenho dos atletas brasileiros no evento.



A participação de Victor Gabriel na competição internacional faz parte do projeto da ACTKD apoiado pelo Governo do Estado do RS, por meio do programa Pró-Esporte RS.