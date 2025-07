Atacante recebe proposta para sair e Caxias demonstra interesse em volante do América-RN

Gabriel Lima poderá deixar o Caxias. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Pode estar chegando ao fim a passagem do atacante Gabriel Lima, de 27 anos, pelo Caxias. O clube recebeu uma proposta do América-RN e o jogador, pouco aproveitado na Série C, deve ir para a equipe que disputa a Quarta Divisão Nacional.

Reserva na campanha que deixou a equipe na liderança da Série C, Gabriel Lima entrou em campo em oito dos 11 jogos da equipe na competição. Ao todo, ele atuou em 17 jogos com a camisa grená, sem gols marcados e com três assistências.

Segundo apurou a reportagem do Pioneiro, Gabriel Lima quer ter mais minutagem em campo e vê com bons olhos uma transferência nesse momento. O clube não deve impor empecilhos para a saída do atleta, mas não abre mão do pagamento de uma multa rescisória.

Volante interessa

Matheus Ferreira vem atuando pela equipe de Natal na Série D. Canindé Pereira / América FC/Divulgação

Apesar de serem negociações diferentes, o Caxias está de olho e sondou a situação do volante Matheus Ferreira, 32 anos, do América-RN. O jogador de 1m90cm se encaixa no perfil traçado pelo técnico Júnior Rocha, que pediu a contratação de um jogador para a função com estatura mais elevada.

Em 27 jogos pela equipe, Ferreira marcou dois gols e cedeu duas assistências na atual temporada. Ele acumula ainda passagens por equipes como Athletic-MG, Aparecidense e CSA.

A maior dificuldade no momento seria a liberação do atleta por parte do clube potiguar.