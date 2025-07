APV/UCS conquista o bicampeonato da Copa Cláudio Braga na categoria sub-16 feminina

A equipe sub-16 feminina da APV/UCS conquistou no sábado (5) o bicampeonato da Série Ouro da Copa Cláudio Braga de forma invicta. A competição foi realizado na Vila Olímpica da UCS.



As gurias, comandadas pelo técnico Fernando Lemos, jogaram a etapa semifinal contra as equipes do CEAT e do Mauá, vencendo as duas partidas por 2 a 0. A grande final foi contra o Nova Vôlei, de Nova Petrópolis. Em um jogos muito disputado, a Apaavôlei perdeu o primeiro set, mas buscou a virada e fechou a partida em 2 a 1, com 15 a 5 no tie-break.