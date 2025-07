Após negociação frustrada com Grêmio, volante Caíque participa de jogo-treino com time do Juventude

Volante Caíque entrou em campo no segundo tempo do teste. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A intertemporada do Juventude é realizada no Centro de Treinamentos do clube. Sob o comando do técnico Claudio Tencati, o elenco realizou a segunda atividade mais forte na preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na manhã deste sábado (5), o Juventude realizou um trabalho coletivo contra o time sub-20 do próprio alviverde, que é sexto colocado no Brasileirão da categoria. O time profissional venceu o teste pelo placar de 5 a 1. Os gols foram marcados por Jadson, Batalla (duas vezes), Gilberto e Matheus Babi. Os jovens da base descontaram com Bernardo.

O técnico Claudio Tencati observou o elenco em três tempos distintos. O primeiro teve 40 minutos, o segundo 35 e o último apenas 30 minutos.

A equipe dita titular começou o teste com quatro homens no meio-campo e apenas dois atacantes. O time teve Gustavo; Reginaldo, Adriano Martins, Wilker e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari. Titular no começo da temporada, o jovem zagueiro Abner não começou o jogo. Ele deve ser negociado pelo Juventude.

No segundo tempo, o técnico alviverde testou uma outra formação e usou o volante Hudson na lateral direita e a grande novidade foi o volante Caíque. O atleta estava acertado com o Grêmio, mas o tricolor não efetivou a negociação após os exames apontarem problemas clínicos, que são negados pelo departamento de futebol do Juventude e staff do atleta. O time teve Gustavo; Hudson, Abner, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Giraldo, Rafael Bilu, Ênio, Babi e Gilberto.

No último time, muitos atletas com pouca minutagem e que não foram aproveitados no começo do Brasileirão, como o jovem goleiro Zé Henrique, o zagueiro Cipriano, o volante Peixoto e os atacantes Giovanny e Galego. A equipe que finalizou o jogo-treino contou com Zé Henrique; Natã, Abner, Cipriano e Marcos Paulo; Peixoto e Giraldo; Giovanny, Ênio e Babi; Galego.