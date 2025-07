Após eliminar o Grêmio na Copa do Brasil, adversário do Caxias já faturou sete milhões em premiações na temporada

CSA faz grande campanha junto ao seu torcedor. Allan Max (@allaanmax) / CSA/Divulgação

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o CSA já faturou uma bolada de dar inveja a muito presidente de clube. Após eliminar o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, o time acumula um valor total de R$ 7,7 milhões na Copa do Brasil. A folha da equipe gira na casa dos 700 mil na Série C.

Com estes recursos, o time incrementou o seu orçamento e busca o retorno à Série B do Brasileirão. A equipe é quinta colocada na tabela de classificação da Série C com 16 pontos, cinco a menos que o Caxias, líder da competição. Ambos se enfrentam neste sábado (5), às 19h30min, no Estádio Rei Pelé, pela 11ª rodada.

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o time de Maceió-AL enfrenta o Vasco em jogos de ida e volta. A primeira partida será no dia 30 de julho, em Alagoas. Caso elimine o time carioca, o CSA fatura mais 4,7 milhões.

Por ter participado da primeira fase, o time alagoano recebeu R$ 830 mil. Após eliminar o Boavista, o CSA garantiu R$ 1 milhão. Depois, a equipe do nordeste goleou o Tuna Luso e ganhou mais R$ 2,3 milhões. Com a vitória sobre o Grêmio, no Rei Pelé, por 2 a 1 e um empate sem gols na capital gaúcha, o CSA recebeu um PIX de R$ 3,6 milhões.

VALORES DO CSA

PRIMEIRA FASE

R$ 830 mil

SEGUNDA FASE

R$ 1 milhão

TERCEIRA FASE

R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

R$ 3.638.250