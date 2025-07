Após confirmar presença no NBB 2025/2026, presidente do Caxias Basquete diz estar otimista para nova temporada

Bruno Tronca participou do Show dos Esportes, na Gaúcha Serra. Camila Corso / Agência RBS

O Caxias do Sul Basquete vai, mais uma vez, representar a cidade no principal torneio da modalidade no país. A edição 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB) tem início previsto para outubro, e o clube está fechando os acordos com seus patrocinadores para iniciar a montagem do elenco, que continuará sob o comando do técnico Rodrigo Barbosa.

Ao contrário de outras temporadas, quando teve dificuldades, inclusive para apresentar as garantias financeiras para participar do campeonato, o Caxias vivencia um cenário mais otimista neste ano. O presidente Bruno Tronca concedeu entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra, e avaliou o momento fora das quadras.

— Talvez o que fica de um pouquinho de ressentimento é a velocidade que nós conseguimos impor em relação ao projeto. O ideal, o sonho é que tivéssemos dado mais passos, talvez seja meio passo por ano. Mas tem sido à frente, indo adiante, mesmo temporadas em que o resultado de quadra não foi tão adequado. Temos aquela questão de todo ano iniciar um elenco praticamente do zero e isso influencia. Neste ano, nós demos mais um passo, confirmamos presença algumas semanas atrás, através de alguns projetos de lei que já estavam confirmados, e de uma previsão bem otimista — avaliou Tronca, que completou sobre as negociações em andamento:

— Nunca será no tempo ideal, nós nunca conseguimos ter as respostas e os posicionamentos como gostaríamos, mas isso faz parte. Não é uma crítica, é só uma contextualização. Talvez, nesse mesmo momento do ano passado, se você me pedisse como é que está a perspectiva, eu te diria, vai ser trabalhoso, vai ser duro. Este ano foi trabalhado para chegar a esse ponto, mas nós temos um cenário otimista, talvez nós tenhamos 20 propostas na mesa, que é normal para alguém que organiza um clube e vai atrás dos recursos ano a ano. É natural alguns fecharem, outros não, mas já tivemos renovação de uns 4 ou 5 patrocinadores e todos os demais estão por dar respostas.

Em parceria com a Liga Nacional de Basquete (LNB), o Caxias tem desenvolvido projetos que buscam aumentar ainda mais a relação do clube com a comunidade, e estabelecer metas a curto e médio prazo para fortalecer os vínculos. Nos próximos dias, a liga deve confirmar os participantes da próxima edição, já que alguns clubes ainda tinham pendências a serem acertadas. A expectativa é de que 16 ou 17 equipes joguem o NBB, com o retorno do Rio Claro-SP e a saída do São Paulo.

Sobre o time caxiense, a fase de renovações e contratações deve iniciar em breve, a partir das definições com patrocinadores.

— Nós trabalhamos em três frentes, projetos A, B e C. O C eu não vejo acontecendo. Sinceramente não acredito, porque seria dar um passo atrás, talvez a necessidade de botar o time de LDB jogar. Seria quase um reset. O B é quase repetir a temporada passada, que aí seria talvez um cenário pessimista. Eu acredito, sim, que existe grande possibilidade de nós fazermos mais. Vai ter o dobro do orçamento, vai ficar entre os oito? Não é isso que nós estamos pensando. A gente tem que primeiro pensar na solidez financeira. Os projetos de lei que nós apresentamos e confirmamos a presença, eles garantem a base da estrutura, porque um clube funciona 12 meses por ano — explicou o presidente.

Nomes como Léo Cravero e Vini Chagas já estão acertados com outras equipes para disputar o Campeonato Paulista. O armador Fabrizzio e os alas Shamell e Betinho estão na lista dos que podem permanecer. Além disso, o grupo contará com peças que estão atuando na Liga de Desenvolvimento.