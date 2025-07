Após começo arrasador, Caxias suporta pressão e segue na liderança da Série C ao vencer o CSA

Grená foi gigante para conquistar a primeira vitória na história no Estádio Rei Pelé. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias conseguiu suportar a pressão do CSA em todo o segundo tempo e venceu pelo placar de 3 a 2, no Estádio Rei Pelé, na noite deste sábado (5) pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão. Foi a primeira vitória na casa do time do nordeste na história.

No primeiro tempo, o Grená foi arrasador no começo de jogo. A equipe marcou três gols com Iago, Eduardo Melo e Pedro Cuiabá. Na etapa final, o time travou e viu a equipe alagoana tentar o empate a todo o custo. Porém, o Caxias segurou a vitória com grande atuação do goleiro Thiago Coelho para seguir na liderança da Série C com 24 pontos.

Na próxima rodada, o Caxias entra em campo no Estádio Centenário. No domingo (13), às 19h, o time recebe o Anápolis.

COMEÇO AVASSALADOR

O duelo iniciou com o amplo domínio Grená em terras alagoanas. Aos seis minutos, quase que o centroavante Eduardo Melo estufou a rede. Na meia-lua da grande área, o atacante soltou a paulada e a bola raspou o travessão. No minuto seguinte, o Caxias não desperdiçou. Na saída de bola com os pés do goleiro do CSA, Eduardo Melo pressionou o zagueiro, que se atrapalhou, e Iago chutou forte, na pequena área, para fazer 1 a 0 para o time da Serra.

Avassalador, no segundo ataque o Caxias chegou a mais um gol. Em escanteio cobrado por Tomas Bastos, aos 10 minutos, Eduardo Melo apareceu na primeira trave para desviar de cabeça. A bola bateu no pé do goleiro adversário e entrou para fazer 2 a 0, no Estádio Rei Pelé.

As primeiras oportunidades do time da casa vieram em duas cobranças de falta seguidas na entrada da área. A primeira ficou na barreira e a segunda o CSA mandou sobre o gol, antes dos 20 minutos. Depois, a equipe da casa quase descontou com Tiago Marques. Em finalização de dentro da área, Lucas Cunha salvou antes da bola chegar na linha, pois o goleiro Grená estava vencido. Com Caxias recuado, Camacho encontrou espaço na área do Caxias e bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro Thiago Coelho. Aos 25 minutos, o time do nordeste descontou para 2 a 1.

Aos 32, Calyson perdeu a grande oportunidade de fazer o terceiro gol para o time de Júnior Rocha. Após jogada que iniciou com Iago pela esquerda, a bola foi lançada para o atacante do Caxias. Sem marcação e somente com goleiro em sua frente, Calyson não acertou em cheio e o lance terminou na linha de fundo. No entanto, aos 39 minutos, Pedro Cuiabá recebeu um belo cruzamento de Thiago Ennes. Na segunda trave, o volante limpou do marcador e soltou o bomba, 3 a 1. Porém, no último minuto antes do intervalo, Tiago Marques recebeu na entrada da área e chutou forte para descontar novamente no Rei Pelé, 3 a 2. No lance, o zagueiro Lucas Cunha não conseguiu bloquear o avanço do atacante do CSA.

PRESSÃO NO RECOMEÇO

O primeiro tempo foi de muitas chances e gols em Maceió. E com três minutos, Baianinho já colocou o goleiro Thiago Coelho para trabalhar. Em disputa de cabeça, com Marcelo Nunes, o jogador do CSA ganhou e forçou a defesa do arqueiro Grená. Com 10 minutos de jogo, a pressão era toda do time do nordeste e Thiago Coelho operou dois milagres seguidos. O primeiro junto ao pé da trave e o segundo perto do travessão.

Aos 17 minutos, o jogo já tinha um nome. Thiago Coelho foi muito exigido e fez a defesa do ano. Em um chute à queima-roupa de Tiago Marques, o camisa 1 do Caxias evitou o empate em um lance de puro reflexo. Com 25 minutos de jogo, era ataque contra defesa. O Caxias não conseguiu ter a bola para tirar a velocidade dos mandantes.

O CSA seguia empilhando chances. Aos 29 minutos, Tiago Marques entrou na cara do goleiro do Caxias. Na hora da finalização, o Grená deu a sorte que o chute foi de bico, sobre o travessão. Sem conseguir jogar na etapa final, a equipe da Serra sofreu defensivamente e não finalizou na meta adversária até os 30 minutos.

A intensidade dos dois tempos também se refletiu no jogo. Enquanto o Caxias se defendia de todas as formas, o CSA buscava o ataque, mas tinha chegado ao seu limite. O Grená tentava um contra-ataque para liquidar o jogo, mas também faltava força ofensiva. Aos 45, Thiago Coelho operou mais um milagre com os pés, após finalização de Iago Bahia. Com mais seis de acréscimos, o Caxias conseguiu se manter firme em campo e venceu pelo placar de 3 a 2 para alívio do torcedor. Foi a primeira vitória do Grená diante do CSA na história do Estádio Rei Pelé.

Ficha técnica

CSA 2x3 CAXIAS

11ª Rodada da Série C do Brasileirão

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió-AL

Data: 05/07/2025 (sábado)

Horário: 19h30min

CSA

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque (Diogo Batista, 20/2º), Islan, Betão e Enzo; Camacho (Gustavinho, 32/2º) Gustavo Nicola e Luciano Naninho; Gabriel Vieira (Baianinho, 33/1º), Guilherme Cachoeira (Matías Cavalleri, 20/2º) e Tiago Marques (Igor Bahia, 32/2º) Técnico: Higo Magalhães

CAXIAS

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Lorran (Alisson, 18/2º), Pedro Cuiabá (Mantuan, 13/2º) e Tomas Bastos; Iago (Douglas Skilo, 13/2º), Calyson (Gabriel Lima, 24/2º) e Eduardo Melo (Gustavo Nescau, 18/2º). Técnico: Júnior Rocha

Arbitragem

Léo Simão Holanda-CE, auxiliado por Jose Moracy de Sousa E Silva-CE e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho-CE. O quarto árbitro será Joao Paulo dos Santos Nascimento-AL.