Apahand/UCS disputa segunda fase do Estadual de Handebol feminino Juvenil

A estreia das meninas da Apahand/UCS será contra a equipe da ATHB, de Torres. Apahand/UCS / Divulgação

A cidade de Caxias do Sul será palco da segunda fase do Campeonato Estadual de Handebol Feminino, categoria Juvenil (17 e 18 anos). A competição, que começa nesta sexta-feira (25) e se estende até domingo (27), reúne equipes de diversas regiões do Rio Grande do Sul e será sediada no Ginásio Poliesportivo da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

A equipe da casa, Apahand/UCS, entra em quadra com o objetivo de avançar na competição e contará com o apoio da torcida local. As atletas enfrentam uma maratona de quatro jogos em dois dias, desafiando o preparo físico e a estratégia do time.

Leia Mais Apahand/UCS conquista terceiro lugar na Copa Sul e garante vaga no Campeonato Brasileiro

No sábado (26), a Apahand/UCS estreia contra a equipe da ATHB, de Torres, às 9h. No mesmo dia, volta à quadra às 18h30min para enfrentar o SGNH, de Novo Hamburgo.

Já no domingo (27), a equipe caxiense encara o LHH, também de Novo Hamburgo, às 10h30min. Encerrando sua participação na fase, o último compromisso será contra a AECB, de Campo Bom, às 14h.