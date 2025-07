AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x São Paulo

Verdão busca recuperação na elite do Brasileiro.

Pela 16ª rodada do Brasileirão 2025, o Juventude recebe o São Paulo, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida acontece nesta quinta-feira (24), às 19h.

Na última rodada, o Papo foi derrotado pelo líder Cruzeiro por 4 a 0, enquanto os paulistas venceram o clássico contra o Corinthians, por 2 a 0. No momento, o Papo está na zona de rebaixamento, em 18º, com 11 pontos, enquanto o São Paulo é 14º, com 16.