AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Cruzeiro x Juventude

Pela 15ª rodada do Brasileirão 2025, Cruzeiro e Juventude se enfrentam neste domingo (20), às 16h, no Estádio Mineirão.

Em lados opostos na classificação, ambos os times venceram no seu último confronto. O Verdão passou pelo lanterna Sport por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, mesmo placar do Cruzeiro diante do Fluminense.