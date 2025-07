Além de Caíque e Abner, diretor do Juventude revela propostas recentes por mais três titulares

Júlio Rondinelli, ao centro, durante apresentações de Marcelo Hermes e Rafael Bilu. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Depois de apresentar oficialmente o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e o atacante Rafael Bilu, como reforços do Juventude para a sequência de Brasileirão, o diretor-executivo do clube, Júlio Rondinelli, confirmou que alguns atletas do elenco receberam propostas para deixar o clube.

Além de Caíque, que quase acertou-se com o Grêmio, e Abner, com negociações frustradas com Botafogo e Talleres-ARG, outros três titulares foram procurados por outras equipes.

— Pensando no clube, nós temos proposta pelo Taliari, pelo Jadson, pelo Caíque e pelo Mandaca. Então, eu acho que mostra que não está tudo errado no Juventude, tem coisas positivas. Houve a correção de rota, estamos na zona de rebaixamento como estivemos em 2023, como estivemos em 2024 e, com equilíbrio, com discernimento, com inteligência, com capacidade, a gente vai tirar a equipe dessa situação desconfortável — revelou Rondinelli.

Recentemente, quem sondou o volante Jadson foi o Athletico-PR, que disputa a Série B do Brasileiro, mas não houve acerto. O atleta está há cinco anos no Alfredo Jaconi e é um dos pilares da equipe. Já Taliari e Mandaca também são considerados peças-chave no esquema de Claudio Tencati.

Apesar de nenhum jogador do grupo alviverde ser considerado "inegociável", a ideia é mantê-los para o restante da temporada.

No entanto, atletas com pouco espaço no clube podem ser negociados com outras equipes. Com a boa relação firmada entre Juventude e Criciúma, o Tigre poderá escolher um ou mais atletas do grupo alviverde para fazer parte da campanha do clube na Série B.

— A relação com o Criciúma é muito boa, mas cada negócio foi um negócio. O Yan (Souto) foi um negócio, o Felipinho foi um segundo negócio e o Jean (Carlos) também. E pode ser que o Criciúma tenha interesse em mais alguns dos nossos atletas que, de repente, não estão sendo oportunizados aqui, podem seguir para lá também — concluiu Rondinelli.