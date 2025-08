"Agora é que o campeonato vai começar": Caxias divulga os bastidores da vitória sobre a Ponte Preta

A vitória do Caxias sobre a Ponte Preta foi muito comemorada pelos torcedores, jogadores, comissão técnica e dirigentes. O clube chegou aos 30 pontos e consolidou a sua campanha na Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo do último domingo foi classificado como uma "final antecipada" internamente pelo clube. Com vaga encaminha aos quadrangulares do acesso à Série B do Brasileirão, o Caxias divulgou imagens inéditas dos bastidores da partida para a sua torcida.