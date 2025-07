ACTKD comemora resultados positivos no primeiro semestre de 2025

Grupo se consolida como referência no Rio Grande do Sul.

O primeiro semestre de 2025 foi marcado por grandes conquistas da Associação Caxiense de Taekwondo (ACTKD), consolidando a equipe como referência da modalidade no cenário nacional e internacional. O grupo é comandado pelo técnico Daniel Brisotto, com o apoio dos treinadores Vagner Nath Piran e Daniel Lázari.

Nas duas primeiras etapas do Campeonato Gaúcho de Taekwondo, o grupo caxiense foi campeão geral na categoria Faixa Preta. Com apenas mais uma etapa pela frente, a ACTKD está muito próxima de confirmar o título estadual, bastando um terceiro lugar na última disputa.

No âmbito internacional, a equipe participou do Rio Open, onde a atleta Isabella Machado Stumpf conquistou a medalha de bronze. Também representaram o time os atletas João Gabriel de Lemos, Sarah Moro Turski e Lívia Eduarda Portigliotti, que chegaram às oitavas e quartas de final em suas categorias.

No Parataekwondo, Maria Eduarda Machado Stumpf, representante da equipe nas Paralimpíadas de Paris, estreou em nova categoria de peso e conquistou bronze na President’s Cup e, na sequência, a prata no Rio Open, ambos eventos realizados no Rio de Janeiro.

A ACTKD conta com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do programa Pró-Esporte RS, que tem viabilizado a participação da equipe em competições de alto nível.