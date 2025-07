Acesso, idolatria do torcedor e reserva no Juventude em 2025: Nenê chega aos 44 anos

Nenê treinando no frio da Serra Gaúcha. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O segundo atleta mais velho em atividade no Campeonato Brasileiro completa 44 anos no sábado, dia 19 de julho. Nesta data, todos os aplausos são direcionados ao ídolo do torcedor do Juventude, o meia Nenê.

Reforço do Verdão para a disputa da Série B de 2023, Nenê chegou a Caxias do Sul e, desde cedo, caiu nas graças dos jaconeros. Com gols, assistências, dribles desconcertantes e passes precisos, o jogador é dono de um carisma único que só o fez aumentar o respeito da torcida alviverde.

Com o talento do craque, o Verdão atingiu o acesso tendo a ajuda do camisa 10 em 28 partidas da Segunda Divisão. No ano seguinte, foram mais 36 jogos, tendo como resultados de campo o vice do Gauchão e a permanência na elite nacional para 2025.

Na atual temporada, Nenê vive uma nova fase. Ele entrou em campo pelo Verdão apenas 14 vezes, saindo do banco de reservas na maioria dos jogos. Apenas na partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, ele iniciou entre os titulares.

Além do peso de 44 invernos nas costas, a condição física do experiente jogador sempre foi o motivo que fez com que os último treinadores que passaram pela casamata alviverde (Fábio Matias e Claudio Tencati) pouco o utilizassem em campo.

— Não tem como você falar assim: "Ah, poxa, vou poder jogar tantos minutos". Já joguei 45 minutos, joguei 30, joguei 20. Então, eu estou preparado para o que precisar. Mas eu acho que não tem nada assim: "Ah, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo". O dia que eu gostar de ficar no banco, eu tenho que parar de jogar, né? — revelou Nenê durante uma de suas raras entrevistas, ainda em fevereiro.

Ações do Vovô Garoto

Nenê vestiu-se de idoso para anunciar a renovação de contrato com o Ju em 2025. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Fora de campo, o atleta participou de várias ações de marketing do clube, como quando se vestiu de Papai Noel em um evento num shopping de Caxias do Sul, ou quando anunciou sua última renovação de contrato, vestindo-se de um senhor de mais idade que não queria se aposentar.

No aniversário de 112 anos do clube, em junho, Nenê falou sobre o atual momento da equipe e projetou a sequência de Brasileirão com a luta alviverde pela permanência na Série A.

— Agora é outro momento, digamos assim, outra estação. Estamos trabalhando muito forte pra que a gente possa estar recuperando os pontos perdidos aí nessa primeira parte do campeonato o mais rápido possível já. Então, isso vai nos dar uma motivação ainda maior pra gente trabalhar mais e poder ganhar — apontou o camisa 10 à Rádio Gaúcha Serra.

E se a temporada de 2025 será a última de Nenê como atleta de futebol, ninguém ainda sabe. Nem ele deve saber responder ao certo. O que ninguém duvida é da torcida para que ele continue desfilando seu talento dentro e fora de campo por mais algum tempo.

Números de Nenê pelo Ju: