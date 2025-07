ACEN inaugura vestiários revitalizados e novo píer flutuante em Caxias do Sul

Diretoria da ACEN inaugurou os novos equipamentos com uma placa. Assessoria / ACEN / Divulgação

No último sábado, a Associação Caxiense de Esportes Náuticos (ACEN) celebrou dois grandes avanços em sua infraestrutura: a inauguração da revitalização dos vestiários da entidade e a aquisição de um moderno píer flutuante no Complexo Dal Bó, em Caxias do Sul.

As melhorias foram realizadas por meio de recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho em Caxias do Sul, após cadastro e aprovação de projeto apresentado pela ACEN ao órgão. A iniciativa vai impactar diretamente o cotidiano dos mais de 100 atendimentos realizados semanalmente nos diferentes projetos desenvolvidos pela ACEN.

O novo píer flutuante permite o embarque e desembarque das embarcações sem que os atletas precisem entrar na água, algo especialmente relevante durante o inverno da Serra, quando as baixas temperaturas tornam essa etapa ainda mais desafiadora. Além disso, promove acessibilidade, possibilitando que a prática desportiva possa ser realizada com segurança e conforto por pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Já os vestiários revitalizados colocam fim à antiga necessidade de caminhar cerca de 300 metros até o banheiro mais próximo.

Entre os principais projetos mantidos pela entidade, destaca-se o Equipe de Canoagem ACEN/Prefeitura de Caxias do Sul. O projeto oferece aulas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h30, para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, com possibilidade de bolsas integrais ou parciais (50%) mediante preenchimento de um formulário de solicitação, promovendo o acesso ao esporte de forma inclusiva.