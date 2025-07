A pergunta que serviu de motivação aos atletas do Caxias antes da quarta vitória seguida na Série C

Elenco Grená segue em busca da vaga à Série B do Brasileiro. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias derrotou o CSA em um jogo de cinco gols e fortes emoções para o torcedor grená na 11ª rodada da Série C. Com um começo arrasador sobre o adversário, a partida se desenhava para uma vitória sem sustos. Mas não foi o que aconteceu em Maceió-AL.

O jogo foi para um lado perigoso, mas o Grená contou com o "santo" Thiago Rodrigues Coelho, que fez ao menos quatro milagres para segurar o resultado. E o torcedor só aproveitou a noite do último sábado após o apito final do árbitro da partida.

Com o 3 a 2, o Caxias garantiu mais uma rodada da liderança. Para chegar até o topo da tabela, o time teve de evoluir como visitante e vencer dois adversários fortes fora, casos do CSA e do Botafogo-PB. E como o Grená chegou à liderança? Por que o Caxias é líder?

A última pergunta foi tema da palestra do técnico Júnior Rocha antes do jogo no Estádio Rei Pelé.

— Hoje o grande desafio é a gente mostrar porque nós somos os líderes. Todo mundo quer saber o que o Caxias tem por ser líder. E aí, consequentemente, a responsabilidade aumenta. Mas a gente gosta disso. Nós estamos em um esporte de cobrança extrema. De se reinventar todos os dias, de se desafiar todos os dias, de se superar. Futebol é isso — comentou o treinador do Caxias.

Os números explicam um pouco do momento grená. O Caxias pode até levar muitos gols. Dos times do G-8 é a equipe que mais sofreu. Porém, o ataque compensa. O time tem o melhor poder ofensivo da Série C com 21 gols. São quatro vitórias seguidas, uma marca na temporada, e dentro de campo o grupo tem conseguido aliar qualidade e competitividade.

— Já mudou aquela época do futebol arte. A gente gosta do futebol bem jogado. Conseguimos em alguns momentos do jogo fazer isso, mas virou muito competitivo. Tem muita marcação, muita leitura de jogo, cognitivo. Tem que ser altíssimo para jogar nesse nível. E, mais uma vez, não posso deixar de louvar os atletas por tudo isso, por esse conjunto de coisas que está nos mantendo na liderança — destacou Júnior Rocha.

Com 72% de aproveitamento na Série C, o Caxias deve garantir vaga a um dos quadrangulares finais de forma antecipada. Mas o treinador reconhece que também será um grande desafio seguir na ponta, pois ainda restam oito rodadas para o fim. Sendo assim, o importante é garantir a presença nos confrontos do acesso.