"A lista de jogadores nossos que os adversários buscaram foi grande", revela técnico do Juventude

Treinador passa instruções a Jadson durante a vitória sobre o Sport. Porthus Junior / Agencia RBS

Claudio Tencati conquistou sua primeira vitória no comando do Juventude sobre o Sport na noite de segunda-feira (14). Após o confronto, o técnico elencou os motivos que fizeram com que a equipe competisse mais para alcançar o resultado positivo.

E, na visão do comandante alviverde, um dos fatores que fez com que o Juventude evoluísse e demonstrasse aos demais participantes do Brasileirão que segue bem vivo na luta contra o rebaixamento, foi o trabalho da direção durante a parada de jogos para a disputa do Mundial de Clubes.

— A missão do Juventude era contratar, mas sabe o que foi a missão importante da direção aqui do Juventude? Não deixar jogadores saírem, porque a lista de jogadores nossos também, que os adversários buscaram para tentar tirar, seja de Série B ou de Série A, foi grande. E é isso que a gente tem que evidenciar para o torcedor, é a nossa direção, à frente o Júlio Rondinelli (diretor-executivo), com toda a nossa direção ali. Eles peitaram, foram firmes nas decisões, certo? Por que? Porque a gente manteve o nosso elenco — apontou o treinador.

Os atletas que foram procurados por outras equipes, de acordo com a direção alviverde, foram os meio-campistas Jadson e Mandaca, além dos atacantes Taliari e Gilberto.

O clube que tentou a contratação de Jadson é o Athletico. A equipe paranaense que disputa a Série B do Brasileirão ainda estuda uma segunda investida no atleta alviverde. Apesar do Juventude querer manter o atleta, o Athletico tem como trunfo para tentar contratar o volante um salário bem acima do atual recebido em Caxias do Sul.

Além deles, Abner e Caíque também foram procurados, mas nestes casos as negociações não aconteceram porque o Botafogo não apresentou as garantias bancárias para a aquisição do zagueiro, e porque o Grêmio desistiu da contratação do volante após os exames médicos.