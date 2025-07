A ligação do técnico Roger Machado para o diretor-executivo do Juventude sobre Caíque

Caíque tem seis jogos pelo clube no Brasileirão 2025. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Alvo recentemente do Grêmio, o volante Caíque segue sendo um dos atletas mais cobiçados do elenco do Juventude. O Inter também já demonstrou interesse na contratação do jogador.

Depois de ter um desfecho negativo na negociação com o Tricolor, o camisa 95 voltou a ser cogitado como reforço no Beira-Rio. E o diretor-executivo alviverde, Júlior Rondinelli, revelou que teve uma conversa com o técnico colorado, Roger Machado, colocando um ponto final na especulação.

— É público e notório que o Roger gosta do Caíque, ponto. Só que ele respeita o Juventude, ele respeita a mim, ele fez uma ligação para mim, e eu passei para a diretoria, e essa conversa foi neutralizada. O Caíque só sairia do Juventude pelo recurso que o Grêmio ofereceu, e nós pedimos um valor para ele não sair, pedimos um valor bem alto para ele não sair (R$ 5 milhões podendo chegar a R$ 7 milhões) — destacou Rondinelli, que ainda completou:

— E quando o Grêmio ia atingir, por algum motivo, acabou tendo a desistência. O Caíque é um profissional, trabalha, claro, poderia e entende como uma grande oportunidade que ele teria no Grêmio pelo contrato oferecido, mas ele respeita o Juventude, que o oportunizou no ano passado quando vinha da Série B, ele fez um grande primeiro semestre, aconteceu a lesão (de ligamento cruzado anterior), enfim.

Com contrato até o fim de 2025 com o Verdão, Caíque tem seis jogos pelo clube no Brasileirão e, como deve estar em campo no domingo (20), diante do Cruzeiro, não poderá atuar por outra equipe da Série A.