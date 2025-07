"A gente tem que ter um mental bom e trabalhar forte", diz meio-campista do Juventude sobre luta contra o Z4

Mandaca atuou em 12 dos 13 jogos do Ju no Brasileirão 2025. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude ocupa uma zona desconfortável na tabela do Brasileirão desde a nona rodada. A derrota para Fortaleza, por 5 a 0, no Ceará decretou a entrada alviverde no Z4 pela primeira vez. Desde então, o time vem lutando para sair da parte de baixo na classificação, mas vem enfrentando dificuldades, sobretudo nos jogos fora de casa.

Já são seis derrotas longe de Caxias do Sul, a última por 4 a 0 para o líder Cruzeiro, o que aumentou a pressão do clube para pontuar dentro do Estádio Alfredo Jaconi. E o próximo desafio na casa alviverde será nesta quinta-feira (24), às 19h, pela 16ª rodada, diante do São Paulo. O Tricolor não vinha bem na competição, mas ganhou um embalo ao vencer o rival Corinthians no fim de semana por 2 a 0.

— A gente sabe que não é fácil ficar lá na zona de rebaixamento, mas a gente tem que ter um mental bom e trabalhar forte, explorar os pontos negativos do adversário para poder minimizar muito o nosso erro — admitiu o meio-campista Mandaca.

Mesmo que o time volte a atuar com três atacantes, o camisa 44 ainda deve figurar entre os 11 iniciais, uma vez que Mandaca fora utilizado por todos os técnicos que passaram recentemente pelo Juventude. Seja mais recuado ou atuando como um meia mais avançado, próximo dos atacantes. O atleta esteve em campo em 12 dos 13 jogos da equipe na Série A.

— Eu fico feliz por ser bastante usado em várias posições, mas eu posso dizer que estou me adaptando sim. O Tencati vem me dando várias instruções, e eu estou procurando fazer o simples ali, atacar quando posso e ajudar o lateral da melhor maneira — admitiu o atleta alviverde.

Reapresentação com possibilidade de mudanças

O elenco do Juventude iniciou nesta terça-feira (22) a preparação para o duelo contra o São Paulo. É provável que Claudio Tencati volte a atuar no esquema 4-3-3, com Veron na vaga de um dos volantes (Hudson ou Caíque). Na zaga, Abner disputa um lugar no time com Marcos Paulo.

Desta forma, uma provável formação do Ju teria: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner) e Marcelo Hermes; Hudson (Caíque), Jadson e Mandaca; Veron, Taliari e Gilberto.

A novidade no banco de reservas deve ser o meia-atacante Lucas Fernandes. O jogador contratado junto ao Portimonense-POR intensificou os trabalhos físicos durante as últimas duas semanas para ficar apto para fazer sua estreia e ser mais uma opção ao meio-campo alviverde.

— A gente sabe que a nossa disputa é uma disputa sadia, e todos os atletas chegaram para agregar, para aumentar a força do nosso grupo. Todos os atletas que chegaram são de alto nível, e vão nos ajudar muito, e o nosso grupo é um grupo muito amigável, posso dizer assim, e todo jogador que chega aí a gente abraça da melhor maneira — concluiu Mandaca.