"A dificuldade que nós vamos ter no jogo lá vai nos moldar para outras partidas à frente", projeta técnico do Caxias

Time do técnico Júnior Rocha tem aproveitamento de 70% na Série C Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Cinco pontos separam o CSA do líder Caxias na tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. O Grená entrará em campo no sábado (5), diante do adversário de Maceió-AL. A partida começa às 19h30min e o Grená projeta um cenário diferente dos outros jogos fora de casa.

O técnico Júnior Rocha vê essa partida como diferente, pois o time vai enfrentar uma atmosfera nova. O Estádio Rei Pelé promete estar lotado. Contudo, um duelo assim servirá para o time pegar "casca" para uma classificação ao quadrangular do acesso.

— É importante a gente pegar um cenário desses nessa primeira fase, de casa cheia, jogo decisivo, com cara de decisão, disputando os primeiros lugares, porque é o que nós vamos encontrar por merecimento, na próxima fase. Não estou prometendo que nós vamos classificar, mas a gente tendo mérito e conseguindo nossa classificação é exatamente esse cenário que nós vamos pegar na frente. Náutico, fora, vai ser outro cenário que a gente vai ter, também um espelho do que é quadrangular, pressão de torcida, aquele som no estádio — analisou o técnico Grená.

O CSA tem apenas uma derrota em casa nesta temporada contando Estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série C. O time acumula 13 vitórias e quatro empates. Em casa, o clube alagoano marcou 35 gols e sofreu 10. Na Terceira Divisão Nacional, a equipe do técnico Higo Magalhães ainda não perdeu em seus domínios.