A decisão do Juventude sobre a tentativa do Athletico de contratar o volante Jadson

Jogador de 31 anos permanece no Alfredo Jaconi. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Um dos pilares do Juventude nas últimas cinco temporadas tem nome e sobrenome: Jadson Alves dos Santos. O volante é um dos atletas mais identificados com o clube e a torcida. E com a regularidade em campo é natural que surjam interessados no futebol do jogador de 31 anos.

E um dos clubes que fez proposta para contratar Jadson é um velho conhecido do volante: o Athletico, onde ele já esteve entre 2015 e 2016.

Segundo apurou a reportagem do Pioneiro, houve uma conversa entre os presidentes do Juventude, Fábio Pizzamiglio, e o do Athletico, Mario Celso Petraglia. No entanto, a negociação não evoluiu e o atleta, neste momento, permanece no elenco alviverde.

Os paranaenses, que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, também tentaram a contratação de Lucas Sasha, do Fortaleza, mas sem sucesso num desfecho positivo.

O clube paranaense teria feito uma oferta inicial de R$ 3 milhões e ainda subiu para R$ 4 milhões na segunda tentativa. Para o jogador, o salário seria acima dos R$ 200 mil. Quantia superior ao que o atleta recebe no Verdão.

Mas não houve avanço porque o Juventude não admitiu vendê-lo por menos de R$ 8 milhões, encerrou as tratativas, e ele segue à disposição do técnico Claudio Tencati. Jadson soma 195 partidas pelo Ju, com seis gols e 16 assistências.